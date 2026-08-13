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États-Unis: Le ralentissement de l'inflation devrait suffire à contenir les anticipations en la matière, dit Barkin
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 17:28
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Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale à Washington

Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale à Washington

par Howard Schneider

Si ‌l'inflation globale continue de baisser mois après mois, cela devrait ​permettre de contenir les anticipations d'inflation, même si la Fed n'a pas atteint son objectif en la matière depuis plus ​de cinq ans, a déclaré jeudi Tom Barkin, président de la Fed de ​Richmond.

"Plus les gros titres annoncent une "baisse ⁠de l'inflation", plus cela permet, selon moi, de contenir ‌les anticipations", a-t-il déclaré.

Selon Tom Barkin, cela atténue la nécessité de relever les taux directeurs de ​la Fed malgré le ‌fait que la banque américaine n'a pas ⁠atteint son objectif de 2% depuis plus de cinq ans.

Les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, publiés mercredi, montrent ⁠que l'inflation ‌a ralenti à 3,4% sur un an en juillet, ⁠comme prévu. Ceux des prix à la production (PPI), publiés ‌ce jeudi, sont ressortis à 4,7% en rythme ⁠annuel, plus bas que prévu, après une hausse ⁠de 5,5% en ‌juin.

S'agissant du marché du travail, l'autre mandat de la Fed, ​Tom Barkin estime que l'emploi ‌est fragile et n'est pas aussi solide que le laissent entrevoir les chiffres.

Le ​rapport sur l'emploi, publié ce mois-ci, montre que l'économie américaine a détruit 23.000 emplois non-agricoles en juillet, alors ⁠que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 80.000 créations nettes, après 20.000 postes créés en juin. Le taux de chômage, quant à lui, est ressorti à 4,1% après 4,2% en juin.

(Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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