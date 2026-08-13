États-Unis: Le ralentissement de l'inflation devrait suffire à contenir les anticipations en la matière, dit Barkin

Le bâtiment du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale à Washington
par Howard Schneider
Si l'inflation globale continue de baisser mois après mois, cela devrait permettre de contenir les anticipations d'inflation, même si la Fed n'a pas atteint son objectif en la matière depuis plus de cinq ans, a déclaré jeudi Tom Barkin, président de la Fed de Richmond.
"Plus les gros titres annoncent une "baisse de l'inflation", plus cela permet, selon moi, de contenir les anticipations", a-t-il déclaré.
Selon Tom Barkin, cela atténue la nécessité de relever les taux directeurs de la Fed malgré le fait que la banque américaine n'a pas atteint son objectif de 2% depuis plus de cinq ans.
Les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, publiés mercredi, montrent que l'inflation a ralenti à 3,4% sur un an en juillet, comme prévu. Ceux des prix à la production (PPI), publiés ce jeudi, sont ressortis à 4,7% en rythme annuel, plus bas que prévu, après une hausse de 5,5% en juin.
S'agissant du marché du travail, l'autre mandat de la Fed, Tom Barkin estime que l'emploi est fragile et n'est pas aussi solide que le laissent entrevoir les chiffres.
Le rapport sur l'emploi, publié ce mois-ci, montre que l'économie américaine a détruit 23.000 emplois non-agricoles en juillet, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 80.000 créations nettes, après 20.000 postes créés en juin. Le taux de chômage, quant à lui, est ressorti à 4,1% après 4,2% en juin.
(Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
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