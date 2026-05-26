États-Unis et Arménie signent un accord de partenariat stratégique

Les Etats-Unis et l'Arménie ont signé mardi un accord de partenariat stratégique global à l'occasion du passage par Erevan, la capitale du pays, du secrétaire d'État américain Marco Rubio.

Cet accord, paraphé par le ministre des Affaires étrangères Ararat Mirzoian côté arménien, intervient à moins de deux semaines des élections législatives dans le pays du Caucase du Sud, qui se tiendront le 7 juin.

Marco Rubio et Ararat Mirzoian ont également signé un accord-cadre portant sur les minerais critiques et un accord de coopération concernant le projet "Trump Route for International Peace and Prosperity" (TRIPP), prévoyant un corridor de 43 kilomètres qui traverserait le sud de l'Arménie et offrirait à l'Azerbaïdjan un accès direct à son exclave du Nakhitchevan, puis à la Turquie, proche alliée de Bakou.

La rencontre entre les deux dirigeants, qui s'est tenue à l'aéroport international Zvartnots d'Erevan lors d'une brève escale de Marco Rubio, intervient alors que les élections du 7 juin opposeront le parti Contrat civil du Premier ministre Nikol Pachinian, qui cherche à resserrer les liens avec l'Occident, à un ensemble de partis d'opposition incluant nombre de formations pro-russes.

Avant la brève visite de Marco Rubio, le Kremlin a déclaré lundi que l'Arménie pourrait se voir privée du prix "très attractif" qu'elle paie pour s'approvisionner en gaz russe si elle renonçait à son intégration avec la Russie.

La Russie considère traditionnellement le Caucase du Sud comme faisant partie de sa sphère d'influence, mais son poids dans la région s'est affaibli, Moscou étant accaparé par le conflit en Ukraine.

À l'époque soviétique, le Caucase du Sud était sillonné de voies ferrées et d'oléoducs, jusqu'à ce qu'une série de guerres à partir des années 1980 perturbe les routes énergétiques et entraîne la fermeture de la frontière entre l'Arménie et la Turquie.

Le vice-président américain J.D. Vance a signé en février un accord de coopération dans le secteur du nucléaire civil avec Nikol Pachinian lors d'une visite en Arménie.

(Reportage Michael Martina, rédigé par Lucy Papachristou, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)