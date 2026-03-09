Et un forfait de plus pour le Real, un !

Et un forfait de plus pour le Real, un !

Une arme de moins dans l’artillerie blanche. Álvaro Carreras est bien forfait pour la réception de Manchester City ce mercredi. Et ça, c’est un vrai coup dur pour Álvaro Arbeloa qui perd encore un nouvel élément de confiance. Un communiqué du Real Madrid indique qu’ « une blessure musculaire au mollet de la jambe droite a été diagnostiquée. » La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue.

Le gamin à la tignasse bien lissée tenait plutôt bien la baraque au poste de latéral. Rentré au bercail l’été dernier en provenance de Benfica, le natif de Galice s’est imposé comme un élément indéboulonnable du Real Madrid , comptant 34 matchs cette saison sur 41 possibles. C’est Ferland Mendy qui devrait une nouvelle fois le suppléer.…

SW pour SOFOOT.com