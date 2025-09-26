Et si Tanner Tessmann était devenu un joueur de football américain ?

Comment ça, ce n’est pas déjà le cas ?

Seul buteur de la rencontre entre son Olympique lyonnais et Utrecht ce jeudi en C3, Tanner Tessmann a sauvé les miches des Gones pour le début de leur campagne européenne. La direction rhodanienne peut doublement se congratuler de le compter dans ses rangs, doublement car la carrière du milieu de 24 ans aurait pu prendre un tout autre tournant si, au lieu de signer son premier contrat avec le FC Dallas en 2020, il avait emprunté la voie du football américain .…

JD pour SOFOOT.com