Et si Rennes piochait encore au RC Lens cet hiver ?

Rennes maîtrise son commerce de proximité.

Après avoir fait signer Brice Samba et Seko Fofana en ce début d’année, le Stade rennais vise Kevin Danso . Dans leur marché lensois, les Bretons – actuellement seizièmes de Ligue 1 et barragistes – souhaiteraient en effet attirer le défenseur central autrichien. Une offre de 22 millions aurait même été soumise à Lens , comme le précise L’Équipe . Mais la direction nordiste ne souhaiterait pas négocier en dessous de 25 millions plus cinq de bonus.…

