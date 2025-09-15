 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Et si Pep Guardiola avait enfin trouvé sa nouvelle défense ?
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 14:46

Et si Pep Guardiola avait enfin trouvé sa nouvelle défense ?

Et si Pep Guardiola avait enfin trouvé sa nouvelle défense ?

Manchester City a écrasé Manchester United 3-0 ce dimanche, et Pep Guardiola semble enfin avoir trouvé la formule pour une défense solide. Khusanov, Gvardiol et Donnarumma se sont distingués, mais c’est surtout l’attitude retrouvée des Citizens qui laisse entrevoir un tournant pour le coach espagnol.

Elle pourrait bien être la victoire référence de ce début de saison pour Pep Guardiola. Dans une impasse depuis plus d’une saison, le tacticien espagnol peinait à trouver ses « quatre fantastiques » et s’obstinait à privilégier l’apport offensif de sa défense, et surtout de ses latéraux, à la quête du clean sheet. Mais, comme l’a dit le père Mbappé : « Un latéral, je m’en fous qu’il centre bien. À chaque poste sa spécificité. » Peut-être que Pep l’a enfin compris grâce à ce derby de Manchester.

Le brainstorming porte ses fruits

Au-delà des Haaland, Foden ou Doku, un joueur s’est particulièrement fait remarquer côté skyblue : Abdukodir Khusanov. Défenseur central de formation, l’ex-Lensois a été aligné sur le flanc droit et a montré toute l’étendue de ses qualités défensives. Physiquement impressionnant, dominateur dans les duels et d’une rapidité redoutable, l’Ouzbek a mangé du diable rouge. Loin d’être un latéral dans le profil, c’est sa qualité athlétique qui pourrait enfin offrir à Pep Guardiola une solution pérenne à ce poste orphelin depuis le déclin de Kyle Walker. Même si ses apports offensifs ne seront pas aussi percutants que ceux d’un Rico Lewis ou d’un Mateus Nunes, Khusanov peut devenir une pièce indispensable à la stabilité défensive de City et à la confiance de l’équipe.…

Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Steve Mandanda rejoint Canal+ comme consultant
    Steve Mandanda rejoint Canal+ comme consultant
    information fournie par So Foot 15.09.2025 14:56 

    Il aura vite zappé. Cinq jours seulement après avoir officialisé sa retraite sportive, Steve Mandanda a déjà retrouvé un job . Le champion du monde 2018 rejoint Canal+ en tant que consultant pour les soirées de Ligue des champions . L’ancien gardien du Havre, l’OM, ... Lire la suite

  • Strasbourg : entre Rosenior et les ultras, un dialogue de sourds ?
    Strasbourg : entre Rosenior et les ultras, un dialogue de sourds ?
    information fournie par So Foot 15.09.2025 14:04 

    Depuis que le RC Strasbourg est devenu un porte-étendard du concept de multipropriété après son rachat par BlueCo en 2023, la contestation n’a jamais cessé au sein d’une partie du public de la Meinau. La sortie de Liam Rosenior à son encontre confirme que chacun ... Lire la suite

  • Real Madrid-OM : un absent en défense à Marseille
    Real Madrid-OM : un absent en défense à Marseille
    information fournie par So Foot 15.09.2025 13:16 

    De la casse aussi à l’OL. Mardi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid et marquer son retour en Ligue des champions. Un défi de taille pour les Phocéens, qui devront faire sans Nayef Aguerd, absent de l’entraînement ... Lire la suite

  • Ce qu'il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
    Ce qu'il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 15.09.2025 12:12 

    Le joueur de la quatrième journée Après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, l’animation du PSG contre Lens reposait sur son quatrième attaquant. Bradley Barcola l’a parfaitement pigé. Auteur d’un doublé hier, l’habituel douzième ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank