Et si Pep Guardiola avait enfin trouvé sa nouvelle défense ?

Manchester City a écrasé Manchester United 3-0 ce dimanche, et Pep Guardiola semble enfin avoir trouvé la formule pour une défense solide. Khusanov, Gvardiol et Donnarumma se sont distingués, mais c’est surtout l’attitude retrouvée des Citizens qui laisse entrevoir un tournant pour le coach espagnol.

Elle pourrait bien être la victoire référence de ce début de saison pour Pep Guardiola. Dans une impasse depuis plus d’une saison, le tacticien espagnol peinait à trouver ses « quatre fantastiques » et s’obstinait à privilégier l’apport offensif de sa défense, et surtout de ses latéraux, à la quête du clean sheet. Mais, comme l’a dit le père Mbappé : « Un latéral, je m’en fous qu’il centre bien. À chaque poste sa spécificité. » Peut-être que Pep l’a enfin compris grâce à ce derby de Manchester.

Le brainstorming porte ses fruits

Au-delà des Haaland, Foden ou Doku, un joueur s’est particulièrement fait remarquer côté skyblue : Abdukodir Khusanov. Défenseur central de formation, l’ex-Lensois a été aligné sur le flanc droit et a montré toute l’étendue de ses qualités défensives. Physiquement impressionnant, dominateur dans les duels et d’une rapidité redoutable, l’Ouzbek a mangé du diable rouge. Loin d’être un latéral dans le profil, c’est sa qualité athlétique qui pourrait enfin offrir à Pep Guardiola une solution pérenne à ce poste orphelin depuis le déclin de Kyle Walker. Même si ses apports offensifs ne seront pas aussi percutants que ceux d’un Rico Lewis ou d’un Mateus Nunes, Khusanov peut devenir une pièce indispensable à la stabilité défensive de City et à la confiance de l’équipe.…

Sacha François pour SOFOOT.com