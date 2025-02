Et si le Qatar quittait vraiment le football français ?

Encore impliqué dans une affaire judiciaire, cette fois dans le dossier Lagardère, Nasser al-Khelaïfi aurait été mis en examen début février. Un nouveau démêlé avec la justice qui pousserait le Qatar à brandir la menace d’un départ de la France, et donc du PSG. Serait-ce si terrible ?

Mis en examen le 5 février dernier, selon l’AFP, pour complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d’abus de pouvoirs dans le cadre de l’affaire Lagardère, Nasser al-Khelaïfi est encore dans la tourmente. Il lui est reproché d’avoir supposément usé de son influence pour retourner un vote qui impliquait le fonds souverain de l’émirat QIA, alors actionnaire majoritaire du groupe Lagardère. Une énième bataille judiciaire pour le président du PSG qui pourrait signer la fin des investissements du Qatar dans le sport français, et donc dans le meilleur club du pays. C’est en tout cas la menace qui aurait été brandie par l’émirat, d’après RMC Sport. Indissociable du foot français depuis son arrivée dans la capitale en 2011, et sur nos écrans de télévision via Bein Sports, le Qatar pourrait donc vraiment quitter le paysage sportif national. Et si c’était le cas, serait-ce si terrible ?

Droits TV et performances européennes

Bien sûr, l’arrivée des Qataris à la tête du PSG il y a bientôt 15 ans a changé la donne à la fois pour l’équipe francilienne et pour notre championnat. Côté sportif, Paris a attiré des stars à qui l’idée de poser leurs valises en Ligue 1 autrement qu’en préretraite n’aurait même pas effleuré l’esprit. Zlatan Ibrahimović, Edinson Cavani, Ángel Di María, Neymar, Thiago Silva, Carlo Ancelotti… Bref, on les connaît tous et on peut « remercier » le Qatar d’avoir fait fortune dans les hydrocarbures pour réinvestir une partie de son pactole dans notre sympathique championnat. Avec ces noms ronflants, les Parisiens se sont offert quelques parcours mémorables en Ligue des champions (quelques cauchemars aussi), et ont fait progresser l’indice UEFA français. Ou plutôt, ils ont contribué à ne pas laisser les Portugais ou les Néerlandais nous dépasser.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com