Et si l’OM passait sous multipropriété ?

Comme Strasbourg, l’OM est instable, l’OM est possédé par un Américain et l’OM change d’entraîneur et de joueurs tous les six mois. En fait, il ne manque qu’une maison mère en Premier League pour que l’OM passe définitivement sous le régime de multipropriété. Strasbourg, son adversaire du jour, a essayé. Et pourquoi pas eux ?

C’est bien connu, l’OM n’est pas un club comme les autres. Lorsqu’on parle de Marseille, il faut prendre en compte le contexte. Marseille cultive la ferveur, Marseille bouillonne, Marseille est instable. Pour garantir cette instabilité, l’OM peut prendre l’exemple de Strasbourg, son adversaire ce samedi. Il ne manque qu’une chose à Marseille : la multipropriété.

L’instabilité comme ADN

Pour ce faire et éviter de galérer comme Lyon, Frank McCourt doit d’abord trouver un actionnaire aux reins suffisamment solides. Quelqu’un capable de garantir de l’argent à son club, même sans qualification européenne à la fin de la saison. Pour développer la marque OM à l’étranger, être le club franchisé d’un mastodonte anglais est indispensable. Manchester United, Chelsea, Manchester City, Bournemouth, Brighton… Tous sont déjà multiproprio. Liverpool ? Les propriétaires seraient déjà sur le coup pour acheter Getafe. Tottenham ? C’est trop calme. Reste Newcastle. Le club du Nord a une grosse ferveur populaire, une belle histoire, et les rumeurs des Saoudiens à l’OM seraient enfin avérées. Ou alors Arsenal, qui a déjà usé de la corde frenchie , et a déjà pu échanger quelques joueurs (Pirès, Gallas, Diaby, Nasri, Lass Diara,Tavares, Saliba, Aubameyang, Nwaneri, etc.)…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com