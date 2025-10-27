Et si l'hégémonie du Celtic et des Rangers s'arrêtait en Ecosse ?

Après neuf journées, ni le Celtic ni les Rangers ne caracolent en tête du championnat écossais. Jusqu’à présent, le leader incontestable et incontesté se nomme Heart of Midlothian . Le club d’Édimbourg s’est offert le Celtic dimanche à domicile (3-1), repoussant le champion en titre à huit points . Les Rangers, eux, sont déjà loin avec seulement deux victoires en neuf matchs et le total bien faiblard de 12 points. Aucun titre national n’a échappé aux géants de Glasgow depuis le sacre d’Aberdeen en 1985 . Une hégémonie infernale, que beaucoup au pays espèrent voir prendre fin au printemps prochain.…

