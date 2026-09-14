Et si l'entraîneur de Reims était un paludier ?
Visiblement, ça marche. Et si Reims était jumelé avec Guérande, l’île de Ré, ou même Salins-les-Bains ? C’est la drôle de rumeur qui se répand en Ligue 2 ce lundi, après le nouveau match invaincu des Rémois en Ligue 2. Désormais dauphins de Saint-Étienne après trois victoires et trois matchs nuls, les Champenois auraient trouvé leur superstition. Comme le raconte L’Est Républicain , l’entraîneur rémois Nicolas Usaï ne se déplacerait pas sans… dix kilos de sel. Un joli sac qui aurait permis à Chamsedin Kouranfal et ses coéquipiers de repartir avec trois points dans leur besace de Nancy, vendredi dernier (2-1).
L’ancien coach de Châteauroux glisserait l’assaisonnement partout dans ses vestiaires. « On n’a pas aimé… l’état du vestiaire visiteur, vendredi à Marcel-Picot, après le passage du stade de Reims, écrit le canard, piquant . L’ASNL a découvert beaucoup de sel au sol, réparti un peu partout dans le vestiaire. » Sacrilège ! Et le journal de remarquer qu’ une pareille scène était apparue en août 2025 , alors que Nancy accueillait Pau en Ligue 2. Les Béarnais étaient alors coachés par… Nicolas Usaï. Luis Fernandez, sors de ce corps !…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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