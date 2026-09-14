Et si l'entraîneur de Reims était un paludier ?

Visiblement, ça marche. Et si Reims était jumelé avec Guérande, l’île de Ré, ou même Salins-les-Bains ? C’est la drôle de rumeur qui se répand en Ligue 2 ce lundi, après le nouveau match invaincu des Rémois en Ligue 2. Désormais dauphins de Saint-Étienne après trois victoires et trois matchs nuls, les Champenois auraient trouvé leur superstition. Comme le raconte L’Est Républicain , l’entraîneur rémois Nicolas Usaï ne se déplacerait pas sans… dix kilos de sel. Un joli sac qui aurait permis à Chamsedin Kouranfal et ses coéquipiers de repartir avec trois points dans leur besace de Nancy, vendredi dernier (2-1).

L’ancien coach de Châteauroux glisserait l’assaisonnement partout dans ses vestiaires. « On n’a pas aimé… l’état du vestiaire visiteur, vendredi à Marcel-Picot, après le passage du stade de Reims, écrit le canard, piquant . L’ASNL a découvert beaucoup de sel au sol, réparti un peu partout dans le vestiaire. » Sacrilège ! Et le journal de remarquer qu’ une pareille scène était apparue en août 2025 , alors que Nancy accueillait Pau en Ligue 2. Les Béarnais étaient alors coachés par… Nicolas Usaï. Luis Fernandez, sors de ce corps !…

UL pour SOFOOT.com