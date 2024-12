information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 09:56

Et si Cristiano Ronaldo jouait le Mondial 2030 ?

Le foot ne se débarrassera pas de CR7 comme ça.

Cristiano Ronaldo a déjà disputé cinq Coupes du monde, un record qu’il partage avec Gigi Buffon, Leo Messi, Lothar Matthäus ou encore Rafael Márquez. Et l’insatiable buteur pourrait aller encore très loin. Le Mondial 2026, dans un an et demi, apparaît comme un objectif raisonnable pour la star d’Al-Nassr, qui affiche 16 buts cette saison. Le suivant, en 2030, beaucoup moins, puisqu’il aura alors 45 ans , mais le tournoi risque de lui faire de l’œil.…

QB pour SOFOOT.com