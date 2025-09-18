Et revoilà Kvaradona !

Désiré Doué et Ousmane Dembélé absents, Bradley Barcola pas dans un grand soir, mais pas d’inquiétude pour le PSG. Le relais a été parfaitement assuré par Khvicha Kvaratskhelia, danger permanent face à l’Atalanta.

Le doute concernant sa présence sur la pelouse aura persisté jusqu’au dernier moment, ou presque. Absent contre Angers pour une gêne musculaire, sorti rapidement contre Lens après un coup au mollet et globalement pas totalement dans son assiette depuis l’entame de la saison, Khvicha Kvaratskhelia a retrouvé toute sa magie au meilleur des moments. Dans tous les bons coups (ou presque, tant ils auront été nombreux) en début de partie, le Géorgien a offert au Parc des Princes son premier grand match de la saison face à une Atalanta qu’il adorait déjà martyriser lorsqu’il évoluait encore en Italie.

OH LE BUT SPLENDIDE DE KVARA 🤩#PSGATA | #UCL pic.twitter.com/VmaklrInao…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com