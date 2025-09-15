 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Et le premier coach viré de la saison en France est...
information fournie par So Foot 15/09/2025 à 17:57

Quevilly Rouen Métropole perd son Carré pas magique.

QRM a choisi de se séparer de David Carré et de son adjoint Grégory Scaffa, après un début de championnat version Titanic : un nul et quatre défaites. Selon Paris-Normandie , la claque face à Aubagne vendredi dernier (1-2) a été celle de trop. Et fait du technicien lorrain, adjoint de Jean Fernandez à Metz, Nancy et Auxerre, le premier coach licencié cette saison en France. On a connu fait d’armes plus flatteur, mais ça reste moins expéditif qu’Erik ten Hag à Leverkusen.…

SF pour SOFOOT.com

