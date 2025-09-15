Et le premier coach viré de la saison en France est...
Quevilly Rouen Métropole perd son Carré pas magique.
QRM a choisi de se séparer de David Carré et de son adjoint Grégory Scaffa, après un début de championnat version Titanic : un nul et quatre défaites. Selon Paris-Normandie , la claque face à Aubagne vendredi dernier (1-2) a été celle de trop. Et fait du technicien lorrain, adjoint de Jean Fernandez à Metz, Nancy et Auxerre, le premier coach licencié cette saison en France. On a connu fait d’armes plus flatteur, mais ça reste moins expéditif qu’Erik ten Hag à Leverkusen.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
