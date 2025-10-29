 Aller au contenu principal
Et le pays qui vend le mieux ses joueurs à l’international est…
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 09:53

Bizarrement, pas Trinité-et-Tobago.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a établi la liste des 50 pays qui dont les joueurs rapportent le plus après un transfert à l’étranger . Le classement, qui présente les recettes générées par les clubs « pour le transfert international de joueurs formés dans le pays (avec bonus et reventes) » s’étend sur l’ensemble de la décennie écoulée. Et, cocorico, c’est la France qu’on retrouve – largement – en tête !…

JD pour SOFOOT.com

