Et le joueur le plus cher du monde est...

Hey Jude, don’t be so expensive.

Pour la troisième année consécutive, Jude Bellingham trône à la première place du classement des joueurs les plus valorisés , établi par l’Observatoire du football (CIES). En 2025, le milieu de terrain du Real Madrid est évalué à 251,4 millions d’euros, faisant de lui le joueur le plus cher de la planète . Le podium de ce classement reste inchangé par rapport à 2024, avec Erling Haaland (221,5 millions) et Vinicius Júnior (205,7 millions), respectivement deuxième et troisième derrière l’international anglais.…

TJ pour SOFOOT.com