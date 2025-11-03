Estéban Lepaul, l’essence du but

Avec un premier triplé en Ligue 1, Estéban Lepaul a aidé le Stade rennais à rallumer la lumière contre Strasbourg (4-1), ce dimanche au Roazhon Park, où il a gagné un match et les cœurs. En confirmant une chose : ce gars-là est un vrai tueur devant le but.

La scène est légère et marrante : Liam Rosenior qui vient mimer d’étrangler son bourreau du jour et même de l’année, Estéban Lepaul, pendant qu’il répond aux questions des journalistes avec son ballon du triplé sous le bras. « Bonne saison, coach » , lance l’attaquant dans un sourire qui ne pouvait rien avoir de forcé après son premier triplé en Ligue 1, qui venait de permettre au Stade rennais de terrasser Strasbourg (4-1) pour conclure une drôle de semaine. Les 5 e , 6 e et 7 e buts du bonhomme face au Racing en 2025, après deux doublés en Coupe de France et en fin de saison dernière sous le maillot d’Angers. « Il y a des équipes comme ça qui vous réussissent plus que d’autres , constatait-il en zone mixte. Strasbourg, c’est le club de ma région, ça arrive contre eux, c’est comme ça, la saveur serait la même contre n’importe quel adversaire. »

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com