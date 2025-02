information fournie par So Foot • 08/02/2025 à 22:56

Estéban Lepaul : chouchou tout chaud

Le retour en forme du SCO coïncide avec l’émergence d’Estéban Lepaul, restant sur une série de huit buts en autant de matchs qu’il aimerait prolonger ce dimanche contre l’OM. Un joueur dont le style et l’histoire ne peuvent que passionner et renvoyer à ces attaquants-mascottes qui nous ont fait adorer la Ligue 1.

Angers en a pris, des coups, depuis son retour en Ligue 1. Vissé aux places de relégable lors de huit des douze premières journées, le promu s’est depuis repris pour compter avant cette 21 e journée cinq points d’avance sur le barragiste, l’AS Saint-Étienne. Cette belle dynamique (10 points sur 15 possibles en 2025), en plus d’un collectif retrouvé et soudé autour du coach Alexandre Dujeux, est à mettre en lien avec un parcours grisant en Coupe de France, mais également à la révélation d’un autre éborgné vif : Estéban Lepaul.

Angers change son fusil Lepaul

Mercredi soir à Strasbourg, lors du seul duel 100% Ligue 1 des huitièmes de finale de la Coupe de France, l’attaquant angevin a offert au SCO la qualif sur un plateau (3-1, doublé dans le premier quart d’heure). Le tout avec un bel œil au beurre noir hérité d’un choc avec le défenseur havrais Arouna Sangante quelques jours plus tôt. Un beau clin d’œil pour celui qui a grandi en Alsace. « Je le dis du fond du cœur, c’est fort pour moi, réagissait-il dans la foulée de son match, auprès de L’Équipe . J e suis venu petit les voir en National, Ligue 2, Ligue 1, c ’est particulier de marquer ici. Comme mon premier doublé en Ligue 1, à Montpellier (3-1, le 12 janvier) , ça a une saveur particulière. Ça m’a fait du bien de me faire siffler un peu par la Meinau. (Sourire.) C’est un stade que je trouve incroyable. Ça fait du bien de revenir ici. » …

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com