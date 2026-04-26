Lorientais et Strasbourgeois ensemble contre la multipropriété

Je ne me souviens que d’un mur immense Mais nous étions ensemble, ensemble nous l’avons franchi. En marge du coup d’envoi de Lorient-Strasbourg, 15h au Moustoir , plusieurs supporters des deux équipes ont défilé ce dimanche matin dans les rues de la sous-préfecture du Morbihan contre la multipropriété , « un poison » d’après des fans interrogés par Ici Bretagne.

Les supporters ultras du @FCLorient et du @RCSA défilent ensemble dans le centre-ville de Lorient pour exprimer leur rejet de la multipropriété qui touche les deux clubs #fclrcsa #dna #lalsace #ligue1 pic.twitter.com/JTrjgNi8OP…

MBC pour SOFOOT.com