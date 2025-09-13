Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Espagne-Une explosion dans un café à Madrid fait 14 blessés, dont un grave
information fournie par Reuters•13/09/2025 à 17:04
Une explosion survenue
samedi dans un café de la capitale espagnole Madrid a fait 14
blessés, dont un grave, ont indiqué les services d'urgence.
L'explosion s'est produite à 15h00 (13h00 GMT) dans le
quartier de Vallecas.
La cause de l'explosion reste pour l'heure inconnue.
(Rédigé par Graham Keeley, version française Blandine Hénault)
