Espagne-Le rail était déjà endommagé avant la catastrophe ferroviaire-enquêteurs

Une rupture de rail s'était produite avant le déraillement d'un train à grande vitesse dans le sud de l'Espagne dimanche dernier, a déclaré vendredi l'organisme espagnol chargé d'enquêter sur les accidents ferroviaires dans un rapport préliminaire.

L'accident, survenu dimanche dans la province de Cordoue, a fait 45 morts. Le train du consortium privé Iryo qui a déraillé a été percuté à grande vitesse par un train de la compagnie ferroviaire publique Renfe qui arrivait en sens inverse.

Une source au fait des investigations préliminaires avait alors indiqué à Reuters que les experts auraient découvert un joint cassé sur les rails, plus précisément une éclisse - pièce métallique raccordant deux rails consécutifs - avec des signes d'usure.

"Sur la base des informations disponibles à ce jour, on peut supposer que la rupture du rail s'est produite avant le passage du train Iryo impliqué dans l'accident et, par conséquent, avant le déraillement", peut-on lire dans le rapport d'enquête publié sur le site de l'organisme.

Le rapport indique que les causes de la rupture n'ont pas encore été établies et que toutes les hypothèses restent ouvertes.

Le ministère espagnol des Transports n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le propriétaire majoritaire d'Iryo, le groupe ferroviaire italien contrôlé par l'État Ferrovie dello Stato, n'a pas souhaité faire un commentaire.

Selon l'organisme espagnol chargé de l'enquête, des entailles uniformes ont été observées sur plusieurs bandes de roulement des roues du côté droit du train Iryo.

Ces marques correspondent à celles laissées par des roues heurtant le haut d'un rail. Une comparaison visuelle suggère que les entailles sur les roues correspondent aux dommages observés sur la section de rail cassée sur le site du déraillement, relève le rapport d'enquête.

Des dommages similaires sur les roues d'autres trains qui avaient traversé la zone avant l'accident ont par ailleurs été observés.

Les conclusions du rapport doivent être confirmées par des calculs supplémentaires et une analyse détaillée.

