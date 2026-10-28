Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Espagne-La collision ferroviaire a fait au moins 10 morts-EFE
information fournie par Reuters•28/10/2026 à 10:35
La collision survenue
mercredi matin entre deux trains à grande vitesse sur la ligne
reliant Madrid à l'Andalousie (sud) a fait au moins dix morts,
rapporte l'agence EFE, qui cite les autorités régionales.
Ils n'ont pas bougé d'un pouce depuis trois ans. Assis sous une bâche devant la coopérative de Siththandy, dans l'est du Sri Lanka, des dizaines d'éleveurs tamouls, fatigués mais résolus, se relaient jour et nuit pour dénoncer ce qu'ils appellent le "vol" de leurs ...
Lire la suite
Il n'aime pas trancher mais se retrouvera bientôt au cœur du jeu politique israélien : le président Isaac Herzog, dont les fonctions sont habituellement largement honorifiques, aura dans quelques jours la lourde tâche de désigner la personnalité chargée de former ...
Lire la suite
Le géant des biens de consommation Unilever a relevé mercredi ses prévisions annuelles de croissance des volumes après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, porté par ses divisions beauté, soins personnels et entretien de la maison, malgré la faiblesse ...
Lire la suite
La banque espagnole Santander a affiché mercredi une hausse de 19% de son bénéfice net sous-jacent au troisième trimestre, porté par le Royaume-Uni et les États-Unis après de récentes acquisitions sur ces marchés, bien que le Brésil ait partiellement terni ces ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer