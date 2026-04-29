Espagne: l'inflation ralentit en avril, à 3,2%, malgré "la pression à la hausse" des prix à la pompe

( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

L'inflation a légèrement ralenti en avril en Espagne, s'établissant à 3,2%, contre 3,4% en mars, malgré "la pression à la hausse" des prix à la pompe en pleine guerre au Moyen-Orient, selon une estimation provisoire publiée mercredi par l'Institut national des statistiques (INE).

"Cette évolution est due principalement aux prix de l'électricité, qui diminuent davantage qu'en avril 2025", a précisé l'INE dans un communiqué.

L'organisme public a toutefois souligné que "les prix des carburants et lubrifiants pour véhicules particuliers exercent une pression à la hausse", malgré le plan d'urgence de cinq milliards d'euros mis en place par le gouvernement pour atténuer les effets économiques de la guerre au Moyen-Orient sur les prix à la pompe.

Dans ce contexte international incertain, l'inflation avait bondi de plus d'un point au mois de mars en Espagne pour atteindre 3,4%, selon l'INE, par rapport aux 2,3% enregistrés en février.

Ces dernières semaines, les marchés énergétiques mondiaux ont été ébranlés par la fermeture du détroit d'Ormuz, voie maritime vitale pour les exportations de pétrole et de gaz en provenance du Golfe, riche en ressources énergétiques, à la suite des attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Pour limiter les effets sur les portes monnaies des ménages espagnols, le Parlement espagnol a voté en urgence en mars un plan d'aides, comprenant notamment une baisse de la TVA sur le gaz et les carburants de 21% à 10%.

Malgré la hausse des prix, qui demeure la principale préoccupation des Espagnols (notamment concernant le coût du logement), le contexte économique général reste positif dans le pays, où la croissance a atteint 2,8% en 2025, soit près du double de celle de la zone euro.

Elle est attendue à 2,3% cette année par la Banque d'Espagne, qui a toutefois reconnu fin mars redouter un "ralentissement significatif" dans la quatrième économie de la zone euro, en raison du conflit au Moyen-Orient.