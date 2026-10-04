Espagne-Deux morts dans des inondations en Catalogne

Deux personnes ont péri et une autre est portée disparue à la suite de fortes pluies et d'inondations dans la région de Catalogne, en Espagne, ont rapporté dimanche les autorités.

Le président de la Généralité de Catalogne, Salvador Illa, a confirmé dimanche, dans un message publié sur les réseaux sociaux, le décès d'un homme à la suite de l'effondrement d'un mur à Tordera, ville située au nord de Barcelone.

Une autre personne a trouvé la mort à Montornès del Vallès, ont précisé les pompiers, tandis que les services d'urgence étaient à la recherche d'une personne portée disparue à Pineda de Mar, ville située à 52 km au nord de Barcelone.

Les autorités catalanes ont émis une alerte rouge et ont exhorté la population à rester chez elle de 20h00 (18h00 GMT) samedi jusqu'à 14h00 (12h00 GMT) dimanche, car un "mini-ouragan"

risque de frapper le nord-est de la région, avec de nouvelles prévisions de fortes pluies.

Des habitations ont été inondées et des voitures se sont retrouvées submergées à Bellvitge et à Cornellà, près de Barcelone, après les pluies torrentielles de samedi.

Sarai Sarroca, directrice du service météorologique régional Meteocat, a déclaré samedi que le cœur d'un système météorologique exceptionnel se trouvait au-dessus de la Méditerranée et qu'un "mini-ouragan" pourrait se déplacer vers la Catalogne.

Des vols ont été annulés ou retardés à l'aéroport de Barcelone, a rapporté samedi le journal La Vanguardia.

Tous les trains régionaux ont été perturbés par ces pluies torrentielles. Les magasins ont fermé plus tôt, des matches de football ont été annulés et une représentation de l'"Aïda" de Verdi à l'opéra du Liceu de Barcelone a été annulée.

(Reportage Graham Keeley; version française Claude Chendjou)