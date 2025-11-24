Espagne: début du procès pour corruption de l'ex-homme fort de la Catalogne Jordi Pujol

L'ancien président et homme fort de la région de Catalogne Jordi Pujol le 10 août 2024 à Barcelone ( AFP / Manaure QUINTERO )

Le procès de l'ancien président et homme fort de la région de Catalogne Jordi Pujol et de ses sept enfants pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs s'est ouvert lundi dans la région de Madrid.

Âgé de 95 ans, Pujol, président de la Catalogne de 1980 à 2003, est soupçonné d'avoir reçu des commissions illégales de plusieurs millions d'euros en échange de faveurs politiques lors de ses mandats.

L'ancien dirigeant a toujours nié, assurant que l'argent dans le collimateur de la justice provenait de l'héritage de son père, qu'il aurait caché au fisc pendant des décennies en le plaçant dans la principauté d'Andorre, avant d'en avouer l'existence en 2014.

Les médecins qui l'ont ausculté récemment avaient estimé qu'il n'était "pas en état" de comparaître, diminué par une pneumonie, mais les juges ont décidé lundi que l'ancien dirigeant catalan devrait bien répondre à leurs questions en visioconférence depuis son domicile, à la fin des débats prévus pour durer six mois.

Le parquet espagnol demande neuf ans d'emprisonnement pour l'ancien dirigeant de la Catalogne, tandis que sa famille, dont ses sept enfants également sur le banc des accusés, dénonce une cabale politique.

Pendant ses 23 années au pouvoir, durant lesquelles il a obtenu toujours plus d'autonomie pour sa région, Jordi Pujol avait été surnommé "le vice-roi d'Espagne" en raison de son poids politique, prônant durant des décennies le compromis avec Madrid.

En 2013, il s'était toutefois rallié à la cause indépendantiste, en pleine montée du mouvement séparatiste qui a abouti à la tentative de sécession d'octobre 2017.