Espace : les États-Unis reconnaissent disposer d'armes en orbite, la Chine met en garde contre une "course aux armements"

Les États-Unis disposent de moyens "cinétiques et non cinétiques" qui "peuvent être employés à des fins offensives comme défensives".

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL CIAGLO )

L'US Space Force a reconnu pour la première fois, lundi, avoir déployé des armements en orbite autour de la planète, se justifiant par le danger posé par ses rivaux chinois et russes, qui en disposeraient également. Pékin a réagi mardi 15 septembre, demandant à Washington de "cesser de se préparer à une guerre dans l'espace".

"Les États-Unis disposent de systèmes de contrôle spatial armés en orbite capables de défendre la force interarmées contre des actions hostiles d'adversaires", a déclaré un porte-parole de l'US Space Force dans un communiqué, sans préciser la nature de ces armements. Selon ce texte, "le contrôle spatial" recouvre l'ensemble des missions intervenant dans le cadre de la lutte pour la maîtrise de l'environnement spatial, grâce à des moyens "cinétiques et non cinétiques" susceptibles d'affecter les capacités adverses . Des capacités qui "peuvent être employées à des fins offensives comme défensives".

L'US Space Force justifie ce déploiement par la présence de ses deux principaux rivaux géopolitiques. La Chine, souligne-t-elle, "développe et met en œuvre des capacités spatiales et de contre-espace dans le cadre d'une stratégie de modernisation militaire", tandis que la Russie "considère l'espace comme un domaine de combat et estime que la suprématie spatiale sera un facteur décisif dans les futurs conflits".

"Course aux armements"

"Nous pressons la partie américaine de cesser le déploiement de ses capacités militaires et de se préparer à une guerre dans l'espace", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Guo Jiakun lors d'un point presse, mettant en garde contre "une course aux armements" dans l'espace. Le ministère a mis en garde contre "la militarisation de l'espace extra-atmosphérique, sa transformation en champ de bataille", par la voix de son porte-parole.

La militarisation de l'espace est presque aussi ancienne que la conquête spatiale elle-même : dès le lancement de Spoutnik en 1957, Washington et Moscou ont exploré différentes façons d'armer les satellites et de neutraliser ceux de l'adversaire.

La principale inquiétude concernait autrefois les armes nucléaires dans l'espace. En 1967, les superpuissances, rejointes par d'autres États, ont signé le Traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui interdit le déploiement d'armes de destruction massive en orbite.

Depuis lors, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde ont étudié des moyens de mener des opérations de combat dans l'espace non couverts par ce traité, notamment en ciblant les satellites de leurs rivaux, essentiels aux communications militaires, à la surveillance et à la navigation.