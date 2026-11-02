Escalade : le groupe français Arkose rachète Block'Out

information fournie par Boursorama avec AFP • 02/11/2026 à 18:18

L'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu dans un centre d'escalade Arkose. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe français de salles d'escalade Arkose, qui se présente comme le leader du secteur, a annoncé lundi avoir racheté le numéro trois du marché, Block'Out, pour faire face à un marché "en pleine transformation".

Ce "rapprochement stratégique" fait d'Arkose "le premier opérateur mondial d'escalade" en intérieur "en nombre de salles", selon le groupe, "avec 47 implantations et plus de 60 millions d'euros de ventes combinées".

Arkose précise être accompagné par ses actionnaires NextStage AM et Bpifrance, dans un communiqué.

Ce rapprochement doit permettre à la chaîne fondée en 2013 de "prendre l'initiative de la consolidation" dans un marché de l'escalade en intérieur "en phase de transformation".

Arkose rappelle qu'après "une décennie d'expansion rapide", l'industrie traverse "une phase de maturité marquée par une baisse globale de fréquentation (-7,5 % sur le marché français en 2026) et une restructuration inévitable de l'offre".

Le rachat de Block'Out permet notamment de faire passer le "réseau combiné" de 14 à 17 salles en Ile-de-France.

En plus d'intégrer à son réseau deux salles indépendantes de Strasbourg, le groupe prévoit par ailleurs "une dizaine de projets d'ouvertures supplémentaires sur la période 2027-2028".