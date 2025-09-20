 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League
information fournie par So Foot 20/09/2025 à 12:41

Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League

Erling Haaland réalise le pire début de saison de sa carrière en Premier League

Le cyborg est rouillé ?

Le classement des buteurs de Premier League est formel : avec 5 buts en 4 rencontres, Erling Haaland est actuellement le meilleur buteur du championnat anglais devant Viktor Gyökeres et Antoine Semenyo (3 pions). Si l’on se fie à cette statistique, on pourrait donc croire que l’attaquant Norvégien est toujours le cyborg qu’il pense être.…

SO pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre
    Un troisième joueur équatorien assassiné en septembre
    information fournie par So Foot 20.09.2025 12:30 

    Septembre noir. Dix jours après le meurtre de Maicol Valencia et Leandro Yépez qui évoluaient à Exapromo Costa – deuxième division équatorienne – l’Équateur pleure à nouveau la mort d’un footballeur. Latéral droit de l’équipe 22 de Julio F. C., Jonathan González ... Lire la suite

  • Mykhaïlo Mudryk aux JO 2028 en athlétisme ?
    Mykhaïlo Mudryk aux JO 2028 en athlétisme ?
    information fournie par So Foot 20.09.2025 10:55 

    Un destin à la Remco Evenepoel ? À l’image de Remco Evenepoel, de nombreux sportifs ont débuté leur carrière avec un ballon de foot dans les pieds avant de choisir une autre voie et de parfois devenir champion olympique comme le Belge en cyclisme. C’est ce qui ... Lire la suite

  • Arkema Première Ligue : les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne
    Arkema Première Ligue : les supporters d’OL Lyonnes interdits de déplacement à Saint-Étienne
    information fournie par So Foot 20.09.2025 10:39 

    La préfet de la Loire acte 128. Ce n’est pas parce que Saint-Étienne est redescendu en Ligue 2 qu’il n’y a pas de derby rhônalpin cette saison. Et il a même lieu ce samedi à 15h30 en Arkema Première Ligue où la section féminine de l’ASSE reçoit l’OL Lyonnes au ... Lire la suite

  • Shang Yabing, le directeur, trie des produits dans une salle d'exposition d'une usine qui produit des chapeaux et des écharpes à Yiwu, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, le 18 septembre 2025 ( AFP / Jade GAO )
    Mondial-2026: en Chine, les droits de douane de Trump plombent les commandes
    information fournie par AFP 20.09.2025 08:45 

    Dans cette usine chinoise remplie d'écharpes aux couleurs de l'Irlande ou de la Tanzanie, le directeur Shang Yabing soupire: l'incertitude autour des droits de douane américains freine les commandes de produits dérivés pour la Coupe du monde. A neuf mois du Mondial-2026, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank