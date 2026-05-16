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Ayyoub Bouaddi est officiellement marocain
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 11:30

Ayyoub Bouaddi est officiellement marocain

Ayyoub Bouaddi est officiellement marocain

Lion s’y attendait un peu quand même. Visiblement, les conseils d’Adil Rami ont porté leurs fruits. Ayant le choix entre défendre les couleurs et la France ou du Maroc, le milieu de terrain du LOSC Ayyoub Bouaddi a finalement fait le choix des origines . La fédération marocaine a confirmé ce vendredi soir que le natif de Senlis pourra désormais représenter les Lions de l’Atlas sur la scène internationale par un sobre « Bienvenue à la maison ! »

لنرحب بـ أيــــوب بـــوعـــدي ضمن عائلة أســـود الأطــلــس 🦁 Welcome home 𝐀𝐲𝐲𝐨𝐮𝐛 𝐁𝐨𝐮𝐚𝐝𝐝𝐢 🏠 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/IP6p8ccqTh…

JD pour SOFOOT.com

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