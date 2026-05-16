Grand Steeple-Chase de Paris: Et si c'était l'année de David Cottin ?

L'entraineur David Cottin et le cheval "Le Berry" à Lamorlaye, le 10 mai 2021 dans l'Oise ( AFP / Martin BUREAU )

Franchir deux fois la rivière des tribunes par un saut de 8 mètres et l'impressionnant Rail-ditch-and-Fence par un bon de 5 mètres sur le parcours de 6 km jonché de 23 obstacles : l'élite des chevaux et des jockeys vont s'affronter dimanche à Auteuil dans le Grand Steeple-chase de Paris.

Qui va succéder à Diamond Carl au palmarès de ce marathon de l'obstacle parmi les 14 concurrents ? Et si c'était enfin David Cottin ? Né dans le sérail, il a remporté près de 800 victoires en tant que jockey mais jamais le Grand Steeple-Chase de Paris et pas encore en tant qu'entraîneur depuis 2017. Le professionnel de Lamorlaye (Oise) alignera Kivala du Berlais, Karré d’As et Juntos Ganamos au départ.

Pour décrocher le Graal de l'obstacle, "il faut un cheval calme, doté de beaucoup de tenue et d'un super galop. C'est une distance jamais abordée dans les préparatoires et les 1.500 derniers mètres peuvent être longs", a expliqué à l'AFP David Cottin lors d'une conférence de presse à Chantilly.

Il prépare ses pensionnaires sur le site d'entrainement de Chantilly de 2.000 hectares au coeur de la forêt qui s'impose comme le premier centre européen.

"Mes chevaux sautent peu le matin. Ils ont des aptitudes sur le steeple ou les haies, il faut les préserver. On travaille le foncier et la vitesse pour faire monter le coeur", a commenté l'homme aux trois Cravaches d'Or.

"Juntos Ganamos est expérimenté, a la distance dans les jambes et doit rester sérieux tout au long du parcours. Kivala est un gros sauteur, il a beaucoup de classe et peut faire la différence sur le plat. Karré d'As, est plus spéciale, c'est une jument délicate à monter. Elle a beaucoup de tenue, il faut la détendre durant le parcours et s'occuper des 1.500 derniers mètres", a détaillé l'angevin de 36 ans. "J'ai travaillé pour gagner cette année avec toute mon équipe et j'espère ne pas jouer de malchance!"

-376.650 euros au vainqueur -

Arrivé en 2023, Florian Bellemère compte, lui aussi, parmi la centaine d'entraineurs cantiliens. Il participera à son premier Grand Steeple avec Le Petit Cheval, "le mal nommé" s'amuse-t-il.

"Le Petit Cheval est un bon sauteur. Il a un bon mental, c'est un vrai guerrier. Il a bon cardio et une récupération qui sort de l'ordinaire. Il adore sauter la rivière. Le Rail Ditch, il l'a sauté à la perfection la première fois", a raconté à l'AFP l'entraîneur de 32 ans.

"Je ne sais pas si j'aurai un autre cheval pour courir le Grand Steeple un jour. Autant en profiter !", ajoute Florian Bellemère qui confiera Le Petit Cheval au jockey Baptiste Le Clerc, "un tandem qui marche bien".

Hugo Merienne, également sur le site de Chantilly, depuis 2018, visera un premier sacre avec In Love qui a couru plusieurs fois le Grand Steeple.

"In Love a peut-être un peu moins de classe que certains de ses adversaires, mais c’est un guerrier. Il répond toujours présent pour ces événements. Quatrième il y a deux ans, il a terminé septième l’an passé, mais après avoir eu un problème dans sa préparation. Il connaît le parcours et la distance ne lui posera pas de problème", a-t-il confié.

Le Charentais de Saint-Augustin, François Nicolle, dans le trio de tête des entraineurs de chevaux d'obstacle en France, tenant du titre avec Diamond Carl sous la selle de Clément Lefevbre, va tenter un rare doublé avec un seul partant Kentucky Wood.

Guillaume Macaire, maître de la discipline, lui aussi, misera sur Sel Jem, vainqueur en 2022, pour un 8e succès dans cette course où le public retiendra son souffle pendant près de 7 minutes.

Attention aussi à Gold Tweet, vainqueur du Prix Ingré, une préparatoire avec le jockey tenant du titre Clément Lefebvre, ou à son dauphin ce jour-là, Toscana du Berlais, également lauréat du Prix La Haye Jousselin.

Le nouveau roi d'Auteuil offrira à ses propriétaires, les 376.650 euros promis au vainqueur sur les 837.000 euros d'allocation totale.