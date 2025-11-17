Erling Haaland accuse Gianluca Mancini de lui avoir touché les fesses
Un autre genre de fessée.
Impossible de stopper Erling Braut Haaland en ce début de saison, déjà auteur 32 buts depuis août. Oui, 32 ! Il fallait donc s’attendre à des techniques particulières pour déstabiliser le Norvégien, et c’est ce qu’a tenté de faire le défenseur italien Gianluca Mancini ce dimanche lors de la défaite de l’Italie face à la Norvège (1-4). Après l’égalisation d’Antonio Nusa (63 e ), le défenseur italien a voulu vérifier si Haaland était bien fait de chair et d’os et a décidé de lui toucher les fesses. …
SF pour SOFOOT.com
