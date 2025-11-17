 Aller au contenu principal
Erling Haaland accuse Gianluca Mancini de lui avoir touché les fesses
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 10:21

Erling Haaland accuse Gianluca Mancini de lui avoir touché les fesses

Erling Haaland accuse Gianluca Mancini de lui avoir touché les fesses

Un autre genre de fessée.

Impossible de stopper Erling Braut Haaland en ce début de saison, déjà auteur 32 buts depuis août. Oui, 32 ! Il fallait donc s’attendre à des techniques particulières pour déstabiliser le Norvégien, et c’est ce qu’a tenté de faire le défenseur italien Gianluca Mancini ce dimanche lors de la défaite de l’Italie face à la Norvège (1-4). Après l’égalisation d’Antonio Nusa (63 e ), le défenseur italien a voulu vérifier si Haaland était bien fait de chair et d’os et a décidé de lui toucher les fesses.

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
