Éric Zemmour lâche « Le Figaro »

Est-ce un indice de plus concernant la candidature d'Éric Zemmour en vue de l'élection présidentielle 2022 ? Le polémiste a en tout cas annoncé sur Twitter qu'il ne pourrait plus « assurer » sa « chronique de fin de semaine dans Le Figaro » désormais. La raison ? « La France est à la croisée des chemins, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Je pars à la rencontre des Français pour leur présenter mon nouveau livre », justifie-t-il, prétextant ces « échanges avec les Français » pour expliquer la fin de sa chronique.

Il n'est pas précisé s'il ne s'agit que d'une mise en pause de sa collaboration avec Le Figaro Magazine, commencée en 2013, ou s'il quitte définitivement le journal, alors que son dernier édito, intitulé « Le casse-tête de la réforme des retraites », remonte à début juillet. Le journal n'a pas encore commenté ou confirmé cette information. Mais cette annonce n'est pas vraiment une surprise, alors qu'Éric Zemmour va assurer dans les jours à venir la promotion de son nouveau livre La France n'a pas dit son dernier mot, dont la sortie est prévue le 16 septembre, et que l'hypothèse de sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022 est de plus en plus avancée.

Une tribune de jeunes LR appelle à la candidature d'Éric Zemmour

Présent à l'université d'été d'Objectif France le 28 août dernier, il a ainsi confirmé

... Lire la suite sur LePoint.fr