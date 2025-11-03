 Aller au contenu principal
Eric Roy peste contre l'OL et Tolisso
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 10:04

Vice City.

Malgré plus de 80 minutes en supériorité numérique, 13 tirs et 12 corners, Brest a dû se contenter d’un nul dimanche soir contre Lyon (0-0). Frustrant pour les Bretons, qui avaient là une occasion en or de renouer avec la victoire après un mois d’octobre à oublier (deux nuls, deux défaites). Eric Roy ne s’en est pas caché en conférence de presse, et les Gones en ont pris pour leur grade.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
