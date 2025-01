Éric Roy : « Il nous manque encore beaucoup de choses pour gagner la Ligue des champions »

L’appétit vient en mangeant (des raclées).

Si l’équipe du Real, victorieuse 3-0 à Guingamp contre le Stade brestois mercredi, a fait la différence grâce à son « talent » , son côté « clinique dès qu’elle a eu le ballon » et son « réalisme dans les deux surfaces » , Éric Roy n’a toutefois pas pris une claque comme ça avait pu être le cas lors du déplacement à Montjuïc : « On sort de ce match avec un sentiment différent de celui de Barcelone (défaite 3-0) . Là-bas, on avait senti qu’on était confrontés au très haut niveau, que c’était compliqué. Bien sûr que le Real est impressionnant mais on a senti qu’on pouvait les mettre en difficulté. Ressortir avec un peu de déception, ça prouve qu’on a sans doute progressé. » …

JB pour SOFOOT.com