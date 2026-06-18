Éric Roy est mort, vive The King

Éric Roy est mort ce mercredi à l’âge de 58 ans, alors qu’il était toujours l’entraîneur du Stade brestois. Sa famille le dira bien mieux que n’importe qui d’autre : « Nous savons l’immense vide qu’il va laisser, mais nous savons aussi l’empreinte magnifique qu’il laisse derrière lui. »

La nouvelle est arrivée comme un coup de poignard, ce mercredi soir, et les matchs de Coupe du monde avaient soudain beaucoup moins d’importance. « Nous avons la très grande tristesse de vous annoncer le décès de notre papa et mari, Éric Roy , a écrit la famille de l’entraîneur de 58 ans dans un message qui mérite d’être partagé dans son intégralité tant il a dû être difficile de l’écrire. Depuis trois ans et demi, papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore, porté par l’amour de sa famille, par le football, par son travail et par cette passion qui ne l’a jamais quitté. Ce qu’il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l’homme qu’il était. Papa était profondément bienveillant, tendre, droit et honnête. Il savait encourager, transmettre, pousser les autres à se dépasser, à devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Il avait cette exigence, cette justesse et cette humanité. »

Il n’était pas possible de s’arrêter là, il n’était pas possible de ne pas parler de son amour fou pour le ballon rond : « Il aimait le football d’une manière absolue. Son aventure au Stade brestois a été l’un des plus beaux moments de sa vie. Elle lui a donné une énergie, une joie, une raison de continuer, y compris dans les moments les plus difficiles. Avec ses joueurs, il avait construit un lien rare et magnifique. Il les aimait très fort et il était fier, profondément fier, d’être leur coach. Aux supporters brestois, nous voulons dire merci. Votre accueil, votre soutien, votre ferveur et votre amour l’ont profondément touché. Cette force l’a accompagné bien plus que vous ne pouvez l’imaginer. Nous savons l’immense vide qu’il va laisser, mais nous savons aussi l’empreinte magnifique qu’il laisse derrière lui. Une empreinte faite de passion, de loyauté, de courage, d’exigence, de respect et d’amour du jeu. Il restera pour nous, sa famille, ses amis et tous ceux qui l’ont aimé, une sou

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com