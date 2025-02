Eric Roy en appelle à Tom Cruise

APPELEZ DU RENFORT !

Le Stade brestois est au pied d’une montagne, le Paris Saint-Germain, en barrages de la Ligue des champions . Les Pirates sont condamnés à l’exploit pour espérer prolonger leur épopée européenne. « On a déclenché le projet “Mission Impossible” il y a deux jours » , glissait Eric Roy pendant sa conférence de presse. Le coach brestois n’aurait pas dit non à un coup de main de Tom Cruise pour se frotter à l’armada parisienne. « On m’a dit qu’il était à Paris pour recevoir un prix. On a essayé de le joindre, malheureusement, il n’était pas disponible et on fera sans lui » , a-t-il ajouté, l’œil rieur.…

QB pour SOFOOT.com