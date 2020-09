Éric Dupond-Moretti, grammaticalement vôtre

Il ne fait pas bon être une députée de l'opposition face au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le ténor du barreau, volontiers ours sur les plateaux télé, n'a rien perdu de sa faconde d'avocat pénaliste. Et il l'a fait savoir mercredi lors de l'examen à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la réforme des conditions de saisine du Conseil économique, social et environnemental. À l'origine de l'ire du ministre ? Une erreur de syntaxe.

« Je trouve cela assez cocasse, mais aussi discriminatoire. On a des gens qui ont parfois des problèmes d'orthographe, ça peut arriver », réagissait, en séance, Erwan Balanant, le rapporteur LREM du projet de loi, à l'amendement porté par Nathalie Porte du groupe Les Républicains qui vise à inscrire dans la loi le recours à un « français correct » pour pouvoir saisir le Conseil. Quitte à donner de sa personne, le député d'En marche ! s'est étonné d'un amendement qui viserait à écarter certaines demandes mal orthographiées et a renvoyé les députés à leur propre syntaxe. « Je sais que, parfois, parmi les éminents députés que nous sommes, il y a des fautes, des coquilles, dans nos amendements. Je ne suis, par exemple, pas le plus brillant en orthographe », a bien voulu reconnaître Erwan Balanant, avant de revenir sur le fond du texte. Une balle parlementaire saisie au bond par Éric Dupond-Moretti, visiblement agacé par le flanc droit de l'hémicycle.

Lire

... Lire la suite sur LePoint.fr