Éric Cantona courtisé pour incarner un projet de rachat de Manchester United
information fournie par So Foot 20/10/2025 à 11:22

C’était donc ça, le chalutier.

Le roi est peut-être sur le point de reprendre son trône. Selon The Guardian , Éric Cantona aurait été approché par un consortium d’investisseurs basé aux Émirats arabes unis pour devenir l’ambassadeur d’un potentiel rachat de Manchester United. Rien que ça. Le groupe, encore en phase de montage financier, voudrait s’appuyer sur des figures emblématiques du club pour crédibiliser son projet avant d’approcher les très discrets (et très critiqués) Glazer, qui détiennent encore 71% du club.…

