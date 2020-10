Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erdogan s'indigne des propos de Macron sur le "séparatisme islamiste" Reuters • 06/10/2020 à 18:57









ERDOGAN S'INDIGNE DES PROPOS DE MACRON SUR LE "SÉPARATISME ISLAMISTE" ANKARA (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné mardi les propos tenus la semaine dernière par Emmanuel Macron au sujet du "séparatisme islamiste", qu'il a qualifiés de "provocation" en dénonçant "l'impertinence" de son homologue français. Le chef de l'Etat a présenté vendredi aux Mureaux (Yvelines) un plan de lutte contre "l'islamisme radical", qui passera par la rédaction d'un projet de loi à l'intention de ceux qui veulent "nier les lois de la République" au nom de la religion. "Les propos de Macron, qui a dit que 'l'Islam est en crise' dans une ville où les musulmans sont majoritaires est plus que de l'irrespect. C'est une provocation claire", a déclaré Recep Tayyip Erdogan, lors d'une cérémonie religieuse à Ankara. "Parler de structuration de l'islam relève de l'abus de pouvoir et de l'impertinence, pour un chef de l'Etat français", a-t-il poursuivi. "Qui êtes-vous pour parler de structuration de l'islam ?" La Turquie et la France, toutes deux membres de l'Otan, sont en désaccord sur de nombreux dossiers, tels que les conflits syrien et libyen, ou l'exploitation des hydrocarbures en Méditerranée orientale. Les deux chefs d'Etat les ont évoqués lors d'un récent entretien téléphonique et ont promis de poursuivre le dialogue. Le président turc a toutefois reproché mardi à Emmanuel Macron d'avoir enfreint les termes de leur accord avec ses propos sur l'islam. Qualifier les musulmans de France de séparatistes conduira à des "conflits majeurs", a-t-il promis. "Alors que nous sommes convenus d'améliorer nos relations et notre dialogue il y a une semaine ou 10 jours, voyez à quelle vitesse il l'a oublié. Le fait qu'il tienne ces propos juste après (notre appel) en dit long sur le respect qu'on doit lui témoigner", a ajouté Recep Tayyip Erdogan. (Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Philippe Lefief)

