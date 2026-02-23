 Aller au contenu principal
Eramet: Incendie sur le site d’extraction de Grande Côte au Sénégal, aucun blessé
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 09:18

Le logo d'Eramet

Le logo d'Eramet

‌Eramet a ​annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun ​blessé n'est à déplorer ​après l’incendie ⁠survenu dimanche ‌sur l’unité d’extraction de sa filiale ​Eramet ‌Grande Côte ⁠à Diogo, Sénégal.

L’installation était à l’arrêt ⁠pour ‌maintenance au moment ⁠du ‌sinistre.

Le groupe ⁠minier français a ajouté ⁠que ‌des investigations sont ​en ‌cours afin d'en déterminer les ​causes et évaluer ⁠son impact sur l'activité du site.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine ​Hénault)

    D'après le site Internet "Cette usine, située sur une barge flottante, a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité a été instauré. Aucune victime n’est à déplorer."

