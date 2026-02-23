Eramet: Incendie sur le site d’extraction de Grande Côte au Sénégal, aucun blessé

Le logo d'Eramet
Eramet a annoncé lundi qu'aucune victime ni aucun blessé n'est à déplorer après l’incendie survenu dimanche sur l’unité d’extraction de sa filiale Eramet Grande Côte à Diogo, Sénégal.
L’installation était à l’arrêt pour maintenance au moment du sinistre.
Le groupe minier français a ajouté que des investigations sont en cours afin d'en déterminer les causes et évaluer son impact sur l'activité du site.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer