 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Équipe de France de foot-fauteuil : « Même si c’est sur des roues... C’est du foot ! »
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 01:34

Équipe de France de foot-fauteuil : « Même si c’est sur des roues... C’est du foot ! »

Équipe de France de foot-fauteuil : « Même si c’est sur des roues... C’est du foot ! »

L’équipe de France de foot-fauteuil électrique a écrit une nouvelle page de sa belle histoire en décrochant son second titre de champion d’Europe, la semaine dernière en Italie. Déjà double championne du monde en titre, l’équipe du team manager Aurélien Vandenbergue assure sa domination sur ce sport méconnu. Qu’il nous explique avec son joueur Jonathan Détrier, lequel a vécu sa première compétition internationale à 28 ans.

Ancien joueur de foot-fauteuil, Aurélien Vandenbergue a intégré le staff de l’EDF de foot-fauteuil en 2018 en tant que manager. Avant d’endosser en plus le poste de responsable de la commission, deux ans plus tard. En association avec le sélectionneur David Vergé, Aurélien organise les stages de préparation et les déplacements en compétition. Afin de mettre les joueurs, comme Jonathan Detrier par exemple, dans les meilleures conditions. Passé par Nîmes en 4 e division qu’il a monté jusqu’en 2 e division, l ui fait du foot-fauteuil depuis 20 ans. Après quelques années à Toulouse et une petite à Montpellier, le Nîmois finit par rejoindre les rangs de Saint-Étienne alors que le club vient d’être promu en division 1.

Aurélien Vandenbergue : Le foot fauteuil est une discipline mixte qui est dédiée aux personnes présentant un handicap moteur lourd, il se pratique en fauteuil roulant électrique équipé d’un pare-chocs à l’avant permettant de conduire et de frapper dans un ballon de 33 cm de diamètre (une fois et demie plus gros qu’un ballon de foot taille 5). Il se joue à quatre contre quatre sur la dimension d’un terrain de basket pour une durée de deux fois 20 minutes, l’objectif étant de marquer un but de plus que son adversaire pour gagner.…

Propos recueillis par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tadej Pogacar remporte un 2eme titre mondial après un numéro en solitaire
    Tadej Pogacar remporte un 2eme titre mondial après un numéro en solitaire
    information fournie par France 24 29.09.2025 07:12 

    Tadej Pogacar a conservé son titre de champion du monde à Kigali, au Rwanda. Il a passé plus de 60 km seul à l'avant.

  • La Ryder Cup 2025
    Golf-L'Europe bat les Etats-Unis et conserve la Ryder Cup
    information fournie par Reuters 29.09.2025 00:38 

    par Frank Pingue FARMINGDALE, New York (Reuters) -L'Europe a remporté dimanche près de New York la Ryder Cup aux dépens des Etats-Unis pour une deuxième année consécutive, malgré une remontée au score des Américains au cours de la journée, l'Anglais Tyrrell Hatton ... Lire la suite

  • Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC
    Quand Noël Le Graët assurait la survie du Paris FC
    information fournie par So Foot 29.09.2025 00:21 

    Voilà où il faut aller pour trouver des témoignages positifs à son égard. C’est une histoire méconnue que raconte Le Parisien ce dimanche. En l’an 2000, alors qu’il vient de se faire dégager de la présidence de la Ligue nationale de football (ancêtre de la LFP) ... Lire la suite

  • Julián Álvarez, joyau de l’Atlético
    Julián Álvarez, joyau de l’Atlético
    information fournie par So Foot 28.09.2025 23:41 

    Grand artisan de la victoire de l’Atlético de Madrid face au Real samedi dans le derby madrilène avec un doublé (5-2), Julián Álvarez porte les Colchoneros lors de ce début de saison pourtant mitigé. Débarquée dans la capitale espagnole pour 95 millions d’euros ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank