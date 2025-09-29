Équipe de France de foot-fauteuil : « Même si c’est sur des roues... C’est du foot ! »

L’équipe de France de foot-fauteuil électrique a écrit une nouvelle page de sa belle histoire en décrochant son second titre de champion d’Europe, la semaine dernière en Italie. Déjà double championne du monde en titre, l’équipe du team manager Aurélien Vandenbergue assure sa domination sur ce sport méconnu. Qu’il nous explique avec son joueur Jonathan Détrier, lequel a vécu sa première compétition internationale à 28 ans.

Ancien joueur de foot-fauteuil, Aurélien Vandenbergue a intégré le staff de l’EDF de foot-fauteuil en 2018 en tant que manager. Avant d’endosser en plus le poste de responsable de la commission, deux ans plus tard. En association avec le sélectionneur David Vergé, Aurélien organise les stages de préparation et les déplacements en compétition. Afin de mettre les joueurs, comme Jonathan Detrier par exemple, dans les meilleures conditions. Passé par Nîmes en 4 e division qu’il a monté jusqu’en 2 e division, l ui fait du foot-fauteuil depuis 20 ans. Après quelques années à Toulouse et une petite à Montpellier, le Nîmois finit par rejoindre les rangs de Saint-Étienne alors que le club vient d’être promu en division 1.

Aurélien Vandenbergue : Le foot fauteuil est une discipline mixte qui est dédiée aux personnes présentant un handicap moteur lourd, il se pratique en fauteuil roulant électrique équipé d’un pare-chocs à l’avant permettant de conduire et de frapper dans un ballon de 33 cm de diamètre (une fois et demie plus gros qu’un ballon de foot taille 5). Il se joue à quatre contre quatre sur la dimension d’un terrain de basket pour une durée de deux fois 20 minutes, l’objectif étant de marquer un but de plus que son adversaire pour gagner.…

Propos recueillis par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com