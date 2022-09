"Epaule contre épaule" : face à l'inflation, Bruno Le Maire et son homologue allemand s'affichent très unis

Les ministres français et allemand des Finances Bruno Le Maire et Christian Lindner le 9 septembre 2022 à Prague. ( AFP / MICHAL CIZEK )

"La lutte contre l'inflation est la priorité absolue de tous les pays membres", a martelé vendredi 9 septembre le ministre de l'Economie français,en allemand, lors d'une réunion informelle des ministres des Finances à Prague.

Si par le passé ils ont affiché des positions divergentes sur la politique budgétaire, les ministres français et allemand des Finances Bruno Le Maire et Christian Lindner ont vendredi 9 septembre affiché unité et complicité dans la lutte contre l'inflation et les sanctions contre la Russie.

Les deux hommes sont arrivés ensemble et se sont pris ostensiblement dans les bras avant de répondre côte à côte aux questions des journalistes, lors d'une réunion informelle des ministres des Finances à Prague.

"La lutte contre l'inflation est la priorité absolue de tous les pays membres" de l'UE, a déclaré en allemand Bruno Le Maire, paraphrasant quasiment son homologue Christian Lindner. "Nous nous tenons épaule contre épaule" , a affirmé ce dernier, en s'appuyant contre le ministre français devant les caméras.

Evoquant un projet de réforme des règles du pacte de stabilité, qui limitent les déficits et la dette publique en Europe, M. Lindner s'est montré conciliant en reconnaissant le besoin de trouver un équilibre entre croissance et consolidation budgétaire. "Il est clair que deux idées doivent être liées : d'une part, la nécessité d'investissements, par exemple dans la transformation vers des technologies propres, et d'autre part, nous devons revenir à des finances publiques stables et durables", a-t-il déclaré.

La Commission doit présenter en octobre des propositions pour moderniser le cadre actuel alors que la récession de 2020 liée à la pandémie a fait exploser les niveaux de dette publique en Europe. Un accord sur ce dossier "serait un très bon signal envers les marchés, (il montrerait) que l'UE répond de façon unie à la crise", a souligné le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni, qui a de nouveau mis en garde contre "le risque de récession" en Europe dans les prochains mois.

Les règles de discipline budgétaire imposées aux Etats membres de l'UE, qui ne sont plus appliquées depuis mars 2020, sont suspendues jusqu'en 2023 en raison du choc économique provoqué par la guerre en Ukraine. "Christian et moi sommes totalement déterminés à rester unis, forts et fermes", a insisté Bruno Le Maire, évoquant les principaux défis à affronter : protéger les ménages et les entreprises contre l'inflation et sanctionner Moscou.

"Nous allons rester fermes sur la mise en oeuvre de sanctions fortes contre la Russie", a déclaré le ministre français, en martelant que "les sanctions européennes sont efficaces". "N'écoutez pas les mensonges de ceux qui ne défendent pas les valeurs européennes. La Russie affronte une récession sévère de plus de 4%, un très haut niveau d'inflation de plus de 14% et de grandes difficultés dans les chaînes d'approvisionnement" , a-t-il dit.