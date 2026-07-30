Epargne : au premier semestre, l'assurance vie a été plebiscitée à un niveau record, du jamais vu depuis 20 ans

( AFP / FRED TANNEAU )

Le mouvement vers l'assurance vie a notamment été facilité par la baisse des taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementée, comme le Livret A.

C'est du jamais vu depuis 20 ans. Les épargnants français ont déposé sur leur assurance vie 36,5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur les six premiers mois de l'année, a annoncé ce jeudi 30 juillet la fédération France Assureurs.

De janvier à juin, la différence entre les sommes déposées sur les assurances vie et celles sorties des plans d'assurance atteint un niveau qui n'avait jamais été aussi haut depuis le record du premier semestre 2006 où le montant avait culminé à 40,2 milliards d'euros. Cette "collecte nette" est supérieure de 8,9 milliards d'euros à celle de 2025 sur la même période.

Le mouvement vers l'assurance vie a notamment été facilité par la baisse des taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementée, comme le Livret A, dont le rendement est devenu moins intéressant. "Cette dynamique, conjuguée au développement des PER assurantiels, est un bon signal : elle permet de répondre aux besoins des Français d'épargner sur le long terme, tout en contribuant au financement de l'économie française et européenne", a commenté Paul Esmein, directeur général de France Assureurs, cité dans le communiqué. En juin 2026, les cotisations en assurance vie ont atteint le chiffre record de 19,3 milliards d'euros, en progression de 12% par rapport au même mois de 2025, et établissant ainsi un nouveau record pour un mois de juin.

L'encours des contrats d'assurance vie atteint 2.162 milliards d'euros à fin juin 2026

Après retrait des prestations versées par les assureurs (fermeture ou décès), eux-mêmes en hausse de 7%, les dépôts restants sur les assurances vie représentent 6,7 milliards d'euros, soit 1,3 milliard d'euros de plus qu'en juin 2025. L'encours des contrats d'assurance vie atteint ainsi 2.162 milliards d'euros à fin juin 2026, soit 6% de plus sur un an à 122 milliards d'euros. Par ailleurs, les cotisations sur les Plan épargne retraite (PER) vendus par les compagnies d'assurance ont accéléré au deuxième trimestre par rapport au premier, avec une hausse de 8% d'avril à juin, à 3,2 milliards d'euros.

Le solde des montants déposés (ou cotisations) moins les prestations versées par les assureurs atteint 1,9 milliard d'euros, un chiffre stable par rapport à la même période de 2025. Depuis le début de l'année 2026, les versements sur les PER (y compris les transferts) s'élèvent à 9,4 milliards d'euros, en progression de 2% sur un an. À fin juin 2026, les PER assurantiels comptabilisent 8,5 millions d'assurés pour un encours de 124,8 milliards d'euros.