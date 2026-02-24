Livret A : chute historique de l'encours, les épargnants privilégient l'assurance-vie

( AFP / DENIS CHARLET )

Depuis l'automne et la baisse des taux de rémunération des livrets réglementés, les Français vident légèrement leurs livrets, mois après mois.

C'est le pire mois depuis 2009. En janvier, les épargnants possédaient 447,8 milliards d'euros sur leurs Livrets A, soit 1,87 milliard d'euros de moins qu'en décembre, selon les chiffres publiés ce mardi 24 février par la Caisse des Dépôts (CDC). Mouvement similaire pour les LDDS (livrets de développement durable et solidaire), des livrets quasi identiques au Livret A si ce n'est leur plafond de dépôts : avec 165,2 milliards d'euros d'encours, ils ont vu leur niveau baisser de 400 millions d'euros par rapport à décembre.

Les deux seules fois où les retraits avaient été supérieurs aux dépôts au mois janvier, c'était en 2015 et en 2016, où 1,1 milliard d'euros de plus que le montant des dépôts avait été retiré à chaque fois. Depuis l'automne et la baisse des taux de rémunération des livrets réglementés, les Français vident légèrement leurs livrets, mois après mois. Le recul des montants déposés sur les livrets réglementés n'implique pas que les épargnants dépensent l'argent qu'ils retirent de leurs Livrets A ou LDDS. Ils le transfèrent souvent ailleurs. Les dépôts sur les contrats d'assurance vie, plus rémunérateurs, ont ainsi atteint un niveau record en 2025, avec un solde positif de plus de 50 milliards d'euros jamais vu depuis 2010.

les dépôts sur les LEP sont stables

En janvier 2025, les Livrets A et les LDDS proposaient un taux d'intérêt de 3%, un taux qui a été abaissé en février à 2,4% puis à 1,7% à partir d'août pour arriver à 1,5% à partir du 1er février 2026, à cause du ralentissement de l'inflation. "La baisse du taux du Livret A conduit à une réallocation de l'épargne au profit de l'assurance vie. La communication du rendement des fonds euros, dans le courant du mois de janvier, a certainement incité de nombreux épargnants à opter pour ce placement", indique Philippe Crevel, directeur du cercle de l'épargne dans une note. La moyenne des rendements des fonds euros devrait se situer autour de 2,7% mais des assureurs proposent jusqu’à 3,5%, rappelle-t-il.

De leur côté, les dépôts sur les Livrets d'épargne populaire (LEP) au titre du mois de janvier 2026 sont stables avec une hausse de 2 millions d'euros pour l'ensemble des réseaux, laissant l'encours de ce livret, dont le taux est lui de 2,5%, quasi inchangé à 83,8 milliards d'euros.