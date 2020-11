Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Entretien mardi entre Merkel et Macron, entre autres, sur le terrorisme islamiste Reuters • 09/11/2020 à 10:37









ENTRETIEN MARDI ENTRE MERKEL ET MACRON, ENTRE AUTRES, SUR LE TERRORISME ISLAMISTE PARIS (Reuters) - Angela Merkel s'entretiendra mardi avec le président français, Emmanuel Macron, le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel des mesures à prendre contre le terrorisme islamiste, a-t-on appris auprès de deux sources au sein du parti de la chancelière allemande Union chrétienne-démocrate (CDU). La France et l'Autriche ont récemment été frappées par des attaques meurtrières liées à l'islam radical. (Bureau de Paris)

