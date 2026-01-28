Entre l'Euro 2016 et le Mondial 2022, Olivier Giroud a choisi sa finale la plus triste

Comme les cages, les cœurs sont plus petits. Olivier Giroud a parlé comme un vieux sage qui a tout vu, tout vécu. Sur Bein Sports, l’attaquant français a glissé une petite pique à l’époque moderne , celle où le football se lit parfois plus sur Excel que sur la pelouse.

« J’ai peur qu’on attache trop d’importance aux chiffres et moins à l’instinct, au talent, au football en lui-même » , regrette-t-il, avant de plaider pour « l’inspiration, l’invention, le côté créatif » . Même s’il le reconnaît, résigné : « Aujourd’hui, de toute façon, t’es obligé de faire avec les stats. » …

MH pour SOFOOT.com