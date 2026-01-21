Enorme coup de filet dans le trafic de drogues de synthèse en Europe

Europol a annoncé mercredi le démantèlement d'un important réseau de production et de distribution de drogues de synthèse opérant dans plusieurs pays européens, lors de la "plus vaste opération jamais menée" de ce type.

Les autorités des pays concernés ont démantelé 24 laboratoires et saisi quelque 1.000 tonnes de produits chimiques servant à la fabrication de drogues telles que la MDMA, l'amphétamine et la méthamphétamine.

"Je travaille dans ce domaine depuis un certain temps. C'est de loin la plus importante opération que nous ayons jamais menée contre la production et la distribution de drogues de synthèse", a déclaré à l'AFP Andy Kraag, directeur du Centre européen de lutte contre la criminalité organisée d'Europol.

Au total, plus de 85 personnes ont été arrêtées, dont les deux chefs présumés du réseau, tous deux originaires de Pologne, a précisé M. Kraag.

"Je pense qu'il s'agit d'un véritable coup dur porté aux groupes criminels impliqués dans le trafic de drogue, et plus particulièrement de drogues de synthèse", a ajouté M. Kraag.

Cette opération, qui a duré un an, a mobilisé les polices de Belgique, de République tchèque, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et d'Espagne.

- Produits reconditionnés -

Les soupçons ont été éveillés en 2024 lorsque la police polonaise a repéré un réseau important de grandes quantités de produits chimiques légaux en provenance de Chine et d'Inde.

L'enquête a révélé par la suite que ces produits étaient reconditionnés, mal étiquetés et redistribués en Europe à des laboratoires fabriquant des drogues de synthèse.

La majorité des personnes arrêtées sont polonaises, mais des ressortissants belges et néerlandais seraient également impliqués dans ces opérations criminelles, selon Europol, agence de police européenne basée à La Haye.

Selon M. Kraag, l'opération s'inscrit dans une stratégie de démantèlement de la chaîne d'approvisionnement visant à tarir le secteur des drogues de synthèse à la source.

"Ces groupes criminels n'ont plus d'approvisionnement", a-t-il déclaré à l'AFP.

Outre les risques sanitaires liés à la consommation de ces drogues, M. Kraag a souligné les problèmes connexes de violence, de corruption et de blanchiment d'argent dans ce milieu criminel.

La production de drogues de synthèse a également un impact environnemental désastreux, a-t-il noté.

Les autorités ont saisi plus de 120.000 litres de déchets chimiques toxiques que les criminels déversent en général sur les terres ou dans les cours d'eau.

"Aujourd'hui, c'est du profit pour les criminels. Demain, ce sera de la pollution", a souligné M. Kraag.

Les polices européennes ont d'autres cibles en ligne de mire suite à cette opération réussie.

"Il s'agit de l'un des plus importants (groupes) trafiquants. Mais ce n'est pas le seul. Nous poursuivons donc nos recherches", a averti M. Kraag.