BCE: Lagarde plaide pour une "révision profonde" de l'économie européenne face à Trump

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE) à Davos

Une "révision profonde" de l'économie européenne est nécessaire pour faire face à "un lever de rideau sur un nouvel ‍ordre international", a déclaré mercredi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), après les menaces du président américain d'imposer de nouveaux droits de douane ‌à plusieurs pays européens.

S'exprimant sur la station de radio RTL, Christine Lagarde a dit anticiper seulement un léger effet inflationniste des droits de ​douane américains, avec un impact plus fort sur l'Allemagne que sur ⁠la France. Elle a ajouté que les pays européens seraient beaucoup plus forts s'ils supprimaient les barrières commerciales non tarifaires au ⁠sein de l'Union.

"Comme on ‍a une inflation maîtrisée à 1,9%, l'impact (des droits de ⁠douane) sera minimal. Ce qui est beaucoup plus grave, et là je pèse mes mots, c'est le degré d'incertitude qui est créé par ces revirements constants", ​a-t-elle déclaré.

Après la menace durant le week-end de droits de douane contre les pays s'opposant à son projet de rachat du Groenland, le président américain ⁠a renchéri lundi avec des taxes de 200% sur les ​vins et champagnes français si Emmanuel Macron ne rejoignait pas ​le "Conseil de la ​paix", son projet destiné à résoudre les conflits internationaux.

Le locataire de la Maison ​blanche doit s'exprimer ce mercredi au ⁠Forum économique mondial de Davos, en Suisse, où il devrait arriver avec environ trois heures de retard sur l'horaire initialement prévu, son avion ayant fait demi-tour en raison d'un "problème électrique mineur".

Donald Trump "adopte souvent une démarche transactionnelle, c'est-à-dire qu'il négocie, ‌donc il place la barre très haut à des niveaux qui sont parfois complètement irréalistes", a souligné Christine Lagarde.

En réponse, l'Europe devrait indiquer quels sont les instruments disponibles, faire preuve de détermination collective et se montrer unie et résolue, a-t-elle ajouté.

(Rédigé par Inti Landauro et Alessandro Parodi; version française Claude Chendjou, ‌édité par Blandine Hénault)