Enlèvement dans l'Orne: la fillette retrouvée saine et sauve, le père interpellé

Un homme d'origine mongole soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne est activement recherché mercredi ( AFP / Fred TANNEAU )

L'homme soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne a été interpellé mercredi près de Vannes (Morbihan) et l'enfant est saine et sauve, a indiqué à l'AFP le parquet d'Alençon, confirmant une information de Ouest France.

Une procédure d'alerte enlèvement avait été déclenchée mardi soir, avant d'être levée mercredi matin, pour tenter de retrouver cette petite fille prénommée Khuslen. Son père, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle et était activement recherché par la police.

Les faits remontent à lundi soir.

La fillette a été enlevée vers 21h40, selon l'alerte qui sera diffusée plus de 24 heures après. Son père, soupçonné d'être le ravisseur, aurait pris la fuite à bord d'un véhicule blanc Peugeot 308. La voiture a été retrouvée abandonnée près d'Alençon dans la matinée, mais sans ses occupants.

C'est seulement en début d'après-midi que la police a pu les retrouver. "Il y a eu interpellation dans le secteur de Vannes", a indiqué à l'AFP une source policière.

Selon Ouest France, le suspect avait déjà été condamné pour violences conjugales en 2024. L'homme était séparé de la mère de leur fille dont il avait perdu l'autorité parentale, et il serait venu à son domicile d'Alençon lundi soir en prétextant vouloir récupérer des affaires.

Le père avait commenté mercredi des articles concernant l'enlèvement de sa fille sur la page Facebook de la rédaction Ouest-France d'Alençon. "J'ai besoin d'un avocat. Après je viendrai avec ma fille au commissariat", avait-il répondu à une internaute qui lui demandait de "rendre la petite".

- Appel à témoins -

Le parquet d'Alençon avait appelé d'éventuels témoins à contacter les services de police ou de gendarmerie pour communiquer tout élément qui pourrait être utile à l'enquête.

Une description du père et de sa fille avait été diffusée. La fillette a "la peau mate", des "yeux et cheveux noirs" et une "mèche sur le front". Elle portait "un ensemble gris, une tétine et un doudou Mickey" au moment des faits, a expliqué le parquet.

Le 25 septembre, le dispositif d'alerte enlèvement avait déjà été déclenché dans l'Orne, avec succès, après la disparition d'une enfant de douze ans enlevée par un ami de son père à Dompierre.

Le suspect et la mineure, saine et sauve, avaient été retrouvés quelques heures plus tard en Loire-Atlantique, grâce à un signalement. L'homme âgé de 34 ans et sous tutelle avait été mis en examen pour enlèvement, séquestration, viol et agression sexuelle aggravés, puis placé en détention provisoire.

Adopté en France en février 2006, "alerte-enlèvement" est un dispositif d'alerte massive et immédiate déployé pour aider à la recherche d'un enfant présumé enlevé. Il est largement inspiré du plan "Amber Alert", créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Amber Hagerman.

Il a été déclenché en France à plus d'une trentaine de reprises depuis sa création.