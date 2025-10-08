 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Parlement européen dit non au "steak végétal"
information fournie par AFP 08/10/2025 à 15:23

Un hamburger végétalien présenté au salon international de l'industrie de la viande IFFA à Francfort, le 6 mai 2019 en Allemagne ( AFP / Daniel ROLAND )

Un hamburger végétalien présenté au salon international de l'industrie de la viande IFFA à Francfort, le 6 mai 2019 en Allemagne ( AFP / Daniel ROLAND )

Fini le burger végétarien? Le Parlement européen a voté mercredi pour interdire l'usage de termes comme steak, saucisse ou hamburger pour des produits qui ne contiennent pas de viande.

Les eurodéputés ont soutenu par 355 contre 247 voix une proposition de la droite bannissant des dénominations comme "steak végétal", afin d'éviter une "confusion" avec les produits carnés.

Mais le débat est loin d'être clos. La mesure doit encore être négociée avec les 27 États européens.

Selon l'eurodéputée de droite Céline Imart, à l'origine du texte adopté mercredi, "il s'agit de transparence et de clarté pour le consommateur et de reconnaissance pour le travail de nos éleveurs".

Il n'est "aucunement question d'interdire les alternatives végétales, mais je suis attachée à la valorisation des termes, à leur sens véritable", ajoute cette élue française, également exploitante céréalière.

Des organisations de consommateurs ont à l'inverse fait part de leur "déception" après ce vote.

"Près de 70% des consommateurs européens comprennent ces noms tant que les produits sont clairement étiquetés comme véganes ou végétariens", affirme Irina Popescu, une responsable du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

Selon cette organisation, la consommation des produits végétariens imitant la viande a quintuplé depuis 2011, portée par le souci de manger sainement, de défendre le bien-être animal ou de réduire son empreinte environnementale, alors que les élevages sont de gros émetteurs de CO2.

Cette loi visant à interdire les dénominations comme le "steak de soja" a provoqué des débats enflammés dans l'hémicycle de Strasbourg.

La droite s'est elle-même divisée. L'eurodéputé allemand Peter Liese trouve par exemple "dommage" que le Parlement européen consacre du temps à "une telle bêtise".

"Nous ne devons pas prendre les consommateurs pour des imbéciles", si "un emballage indique +burger végétarien+ ou +saucisse végétarienne+, chacun peut décider s'il veut l'acheter ou non", estime-t-il.

- "Lobby de la viande" -

Les écologistes étaient vent debout contre le texte. La Néerlandaise Anna Strolenberg a tancé le "lobby de la viande" qui "tente d'affaiblir ses concurrents innovants dans le domaine alimentaire".

Des membres du Parlement européen participent à un vote lors d'une session plénière à Strasbourg, le 8 octobre 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Des membres du Parlement européen participent à un vote lors d'une session plénière à Strasbourg, le 8 octobre 2025 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

La filière Elevage et Viande française (Interbev) a, au contraire, salué le vote. Les alternatives végétales "brouillent les repères et affaiblissent la reconnaissance d’un produit brut et 100% naturel", en "s'appropriant les dénominations de la viande à des fins marketing", critique Interbev.

En 2020, les eurodéputés avaient rejeté une loi sur le même sujet.

Mais les élections européennes de 2024 ont changé l'équilibre des partis, accordant plus de places aux députés de droite et d'extrême droite, qui revendiquent leur proximité avec le secteur agricole.

Pour Nicolas Schweitzer, le PDG de la marque française La Vie qui fournit Burger King en "bacon végétal", l’adoption de ce texte, "est une vraie déception".

"Il s’agit uniquement d’une tentative de déstabilisation de la progression des alternatives végétales" qui "répondent à une vraie demande des consommateurs, de plus en plus préoccupés par les enjeux environnementaux, éthiques et de santé soulevés par l’élevage intensif", a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

En Allemagne, le sujet inquiète les supermarchés, dont Lidl et Aldi, qui considèrent qu'exclure des "termes familiers" permettant aux "consommateurs de faire un choix éclairé", rendrait "beaucoup plus difficile pour les entreprises la vente de leurs produits".

Cela "affecterait particulièrement l'Allemagne" le plus large marché pour les alternatives végétales en Europe, assurent-ils.

Ce dossier agite aussi les passions en France, où un décret proposant d'interdire ce type d'appellation avait été pris en 2024, pour apaiser la colère des agriculteurs. Il avait été annulé par le Conseil d'Etat fin janvier 2025, dans la foulée d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 15:48

    Ce qui fait le plus peur c’est de voir qu’il y a 247 voix contre. On est pas sorti des ronces

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nadine Jubillar, la mère de Cédric Jubillar, au centre sur l'image, le 8 octobre 2025 devant la cour d'assises du Tarn, à Albi ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Au procès de Cédric Jubillar, le témoignage incriminant de sa mère
    information fournie par AFP 08.10.2025 15:45 

    Malgré son amour pour son fils, la mère de Cédric Jubillar, parfois en larmes, a livré mercredi un témoignage incriminant pour l'accusé, exprimant ses doutes sur la culpabilité du peintre-plaquiste et regrettant de "ne pas avoir pris plus au sérieux" les menaces ... Lire la suite

  • La Banque des territoires a annoncé mercredi avoir mis fin aux négociations entamées pour le rachat des murs du BHV avec son exploitant la Société des grands magasins (SGM), invoquant "une rupture de confiance" liée à l'annonce de l'implantation prochaine de la marque asiatique Shein au BHV. ( AFP / MARTIN BUREAU )
    L'exploitant du BHV lâché par la Banque des territoires après le scandale Shein
    information fournie par AFP 08.10.2025 15:44 

    Dans la tourmente depuis son alliance avec Shein et désormais lâchée par la Banque des territoires, l'exploitant du BHV dénonce des "pressions politiques" et assure pouvoir mener à bien le rachat des murs du grand magasin parisien. Depuis le 4 juin, la Société ... Lire la suite

  • Une BMW vue de face (Crédit: / Adobe Stock)
    BMW: HSBC maintient sa note Conserver sur le titre
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 15:33 

    HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite

  • Le drapeau national allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag à Berlin.
    L'Allemagne va autoriser la police à abattre les drones suspects
    information fournie par Reuters 08.10.2025 15:31 

    par Sarah Marsh et Andreas Rinke L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank