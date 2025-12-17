Enfin une victoire à fêter à l'Allianz Riviera !

Y a pas que le foot dans la vie, et heureusement pour les Niçois.

Le parcours de la 84 e édition du Paris-Nice a été dévoilé ce mercredi . Si elle partira comme d’habitude des Yvelines le 8 mars, la prestigieuse course cycliste voit sa dernière étape exceptionnellement remodelée .…

CMF pour SOFOOT.com